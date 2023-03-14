WP: Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов

По информации The Washington Post, качество украинской армии ухудшилось вследствие потерь на поле боя многих самых опытных бойцов, это заставило некоторых украинских чиновников поставить под сомнение готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению, сообщает Украинская правда.

По оценкам американских и европейских чиновников, пишет издание, с начала российского вторжения погибли или были ранены до 120 000 украинских солдат, а Россия потеряла примерно 200 000 солдат.

Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, рассказали изданию, что украинская армия страдает от артиллерийских снарядов и минометных мин, а неопытность мобилизованных, которые пополняют потери, отражается на ее качестве.

"Самое ценное на войне - это боевой опыт. Солдат, который пережил полгода боев, и солдат, который пришел с полигона - это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, которые имеют боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они уже погибли или ранены" , - рассказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол".

Текущая ситуация на поле боя может не отражать полной картины боеспособности ВСУ, поскольку Киев готовит войска к будущему контрнаступлению отдельно и удерживает их от участия в боевых действиях, включая оборону Бахмута, рассказал WP на условиях анонимности американский чиновник.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что состояние украинской армии не уменьшает его оптимизма относительно будущего контрнаступления.

"Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, что в любой войне наступает время, когда нужно готовить новые кадры, что и происходит сейчас" , - сказал он.

Насколько западная военная помощь и обучение украинских солдат смогут склонить чашу весов в весеннем наступлении в пользу Киева, остается непонятным, учитывая истощение, которое становится все более ощутимым, пишет издание.

Высокопоставленный украинский чиновник, который общался с WP на условиях анонимности, назвал количество обещанных Западом танков "символическим". Другие украинские чиновники выражали пессимизм относительно того, что обещанные поставки вообще будут вовремя доставлены на поле боя.

"Если у вас больше ресурсов, вы активнее атакуете. Если у вас меньше ресурсов, вы больше защищаетесь. Мы будем защищаться. Поэтому, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: "За счет чего?". Возможно, у нас будут какие-то локальные прорывы. У нас нет ни людей, ни оружия. А вы знаете соотношение: когда вы наступаете, вы теряете вдвое или втрое больше людей. Мы не можем позволить себе потерять столько людей" , - сказал чиновник.

WP отмечает, что такой анализ гораздо менее оптимистичен, чем публичные заявления политического и военного руководства Украины.

Командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский в интервью изданию заявил, что победа Украины до конца года возможна.

"Наш президент вдохновляет нас на победу. В общем, мы все думаем одинаково, и мы понимаем, что для нас, конечно, необходимо победить до конца года. И это реально. Это реально, если мы получим всю ту помощь, которую нам обещали наши партнеры" , - сказал он.

Однако, отмечает WP, на линии фронта настроения не такие оптимистичные. Упомянутый командир "Купол" рассказал, как он шел в бой с новобранцами, которые никогда не бросали гранаты, легко покидали свои позиции и которым не хватало уверенности в обращении с оружием. Его подразделение отошло из Соледара после того, как попало в окружение российских войск. "Купол" рассказал, что сотни украинских солдат из подразделений, которые воевали вместе с его батальоном, просто оставляли свои позиции, когда боевики "Вагнера" продвигались вперед.

За год войны, пишет издание, в батальоне "Купола" из примерно 500 солдат около 100 были убиты, а еще 400 - ранены, что привело к полной ротации личного состава.

"Я получаю 100 новых солдат. Мне не дают времени на подготовку. Они говорят: "Веди их в бой". Они просто бросают все и бегут. И все. Понимаете, почему? Потому что солдат не стреляет. Я его спрашиваю, почему, а он говорит: "Я боюсь звука выстрела". И почему-то он никогда не бросал гранату. ...Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окопы, потому что они не справились со своей задачей" , - сказал "Купол".

Комбат также пожаловался на нехватку боеприпасов.

"Они идут на вас, а стрелять нечем" , - рассказал он.

Официально Киев называл свои потери в пределах 9-13 тысяч солдат погибшими. Однако, пишет издание, западные официальные лица называют большие цифры. К тому же, украинские данные не включают раненых, которые больше не могут воевать.

Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил WP, что Берлин оценивает украинские потери в 120 000 погибшими и ранеными.

"Они (украинские власти, - ред.) не делятся с нами этой информацией, потому что не доверяют нам" , - сказал чиновник.

В свою очередь, американский чиновник заявил, что потери Украины значительны, но потери России еще больше.

Ставки для Украины в ближайшие месяцы очень высоки, поскольку западные страны, которые помогают Киеву, наблюдают, сможет ли украинская армия снова перехватить инициативу и отвоевать захваченные Россией территории, отмечает издание.

Несмотря на сообщения, что РФ бросает в бой необученных солдат, Сырский заявил, что те, кто прибывает сейчас, хорошо подготовлены.

"Мы должны жить и воевать в этих реалиях. Конечно, для нас это проблематично. ... Это заставляет нас быть более точными в ведении огня, более детальными в разведке, более тщательными в выборе позиций и более детальными в организации взаимодействия между подразделениями. Другого пути нет" , - сказал он.

По словам американского чиновника, как минимум с января США советуют Украине отступить из Бахмута.

Зато украинский чиновник, который говорил с WP на условиях анонимности, заявил, что битва за Бахмут истощает российские силы, в основном боевиков "Вагнера", которые в последнее время были самыми эффективными, и что украинские подразделения, которые сейчас защищают город, все равно не планируется использовать в будущих наступательных операциях.

По словам украинского чиновника, Украина потеряла много младших офицеров, которые прошли подготовку в США в течение последних 9 лет, что привело к размыванию разницы в качестве подготовки между украинскими и российскими силами, которая была в начале вторжения.

Даже с новым оборудованием и подготовкой, американские военные, пишет WP, считают, что украинских сил недостаточно для наступления на всем фронте, где РФ построила оборону, поэтому украинские войска тренируются искать слабые места, которые позволят им прорваться с помощью танков и бронетехники.

По словам Сырского, он сосредоточен на удержании линии фронта, которую атакуют россияне, в то время как его заместители готовят солдат к наступлению.

"Нам нужно выиграть время, чтобы подготовить резервы. Мы знаем, что должны выдержать эту атаку, чтобы подготовить резервы, которые будут участвовать в следующих действиях" , - сказал Сырский, имея в виду украинских солдат, которые сейчас тренируются за рубежом на западном вооружении.

Американские официальные лица добавили WP, что ожидают, что наступление Украины начнется в конце апреля или в начале мая, и они остро осознают неотложность поставок Киеву вооружения, поскольку затяжная война может быть в пользу России, которая имеет больше людей, денег и возможностей для производства вооружений.