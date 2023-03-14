Лидеры стран AUKUS раскрыли новые детали сотрудничества

США, Великобритания и Австралия раскрыли новые детали сотрудничества в формате AUKUS, которое предусматривает оборонное партнерство и получение Австралией атомных подводных лодок.﻿ Об этом, со ссылкой на BBC, сообщает Украинская правда.

Новые детали стали известны после встречи лидеров трех стран. Австралия должна получить от США по меньшей мере три атомные субмарины с передовыми технологиями в начале следующего десятилетия. Представители австралийского флота уже с этого года будут ездить на базы США и Великобритании, чтобы получать навыки управления ими.

С 2027 года США и Великобритания разместят небольшое количество своих подводных лодок на австралийской военной базе в Перте, на западе континента, прежде чем Австралия приобретет первые три американские субмарины класса Virginia в начале 2030-х, с возможностью впоследствии закупить еще две.

После того планируется разработать и построить полностью новую атомную субмарину для флотов Британии и Австралии с названием SSN-AUKUS. Строительство будет происходить на территории Британии и Австралии по британскому проекту, но технологически участвовать будут все три партнера.

В итоге Австралия должна получить субмарины, которые будут быстрее, чем всё, что она имеет в своем флоте, и способными нести крылатые ракеты.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что на подводных лодках не будут размещать ядерное оружие и их появление на вооружении у Австралии не противоречит ее безъядерному статусу. Он отметил также, что все трое партнеров настроены сохранять регион "свободным и открытым".

Премьер Австралии Энтони Албаниз отметил, что этот проект обеспечит создание тысяч новых рабочих мест и что это "самая большая разовая инвестиция в обороноспособность Австралии за всю ее историю".

Премьер Британии Риши Сунак отметил, что за полтора года после основания формата AUKUS глобальные вызовы безопасности только выросли.

"Противоправное вторжение России в Украину, растущее стремление Китая утвердить свои позиции в мире, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи – все это грозит нам реальностью, полной опасностями, хаосом и раздором" , – отметил Сунак.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, так как новое партнерство сорвало более давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.