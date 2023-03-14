Генштаб: Силы обороны уже ликвидировали более 160 000 солдат РФ
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 720 оккупантов, 10 танков, 15 ББМ и 11 беспилотников врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 160 540 (+740) человек ликвидировано,
- танков – 3 484 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 6 789 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2 519 (+16) ед,
- РСЗО – 495 (+2) ед,
- средств ПВО – 260 (+1) ед,
- самолетов – 304 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 120 (+11) ед,
- крылатых ракет – 907 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 367 (+13) ед,
- специальной техники – 256 (+5) ед.
Данные уточняются.