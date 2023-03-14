Ситуация в регионах: Россияне держат под огнем 9 областей

Согласно отчётам глав ОВА, за минувшие сутки российские захватчики поливали огнем 9 областей, целились по жилым кварталам, среди мирных жителей есть убитые и раненые, на Луганщине оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, сообщает Украинская правда.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах Невского, Червонопоповки, Серебрянского лесничества, Кременной, Дибровы и Белогоровки.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов Макеевки, Дибровы и Белогоровки.

Ситуация в области остается напряженной.

Донетчина: ночью состоялся ракетный авиаудар по г.Авдеевка, попадание двух ракет на территорию ЧАО "АКХЗ", попадание третьей и четвертой ракеты в районе завода железобетонных конструкций.

Также поздно вечером - ракетный обстрел Курахово. Повреждены парк и многоэтажки.

Сегодня утром - ракетный авиаудар по селу Ласточкино. Информация о пострадавших среди гражданских уточняется.

За прошедшие сутки враг наносил авиаудары "НКРС", авиаудары (тип ракет не установлен), стрелял из РСЗО "Ураган", "Град", минометов, танков, артиллерии. Обстреляны Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, пгт Кураховка, с.Максимильяновка, с.Новоукраинка, с.Северное.

Повреждены 22 жилых дома (из них 2 многоэтажки), школа, помещение промышленного предприятия, 2 гражданских автомобиля, гараж, 2 газопровода низкого давления, хозяйственные постройки.

По области за минувшие сутки 3 погибших, 14 раненых.

Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов, из них 1один - ночью, из ствольной артиллерии, минометов, РСЗО, Новгород-Северский, Корюковский районы. Также вчера днем зафиксировано 2 случая сброса ВОГ с беспилотника (Новгород-Северский район). О потерях среди местного населения или повреждения инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне осуществили обстрелы территорий 6 громад: Белопольской, Шалигинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской. Было зафиксировано 94 "прилета" - из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), 2 ракетных прилета, а также сброс 4 взрывных устройств с БПЛА (типа ВОГ).

В Зноб-Новгородской громаде в результате ракетного удара по с.Зноб-Новгородское один человек погиб, 4 - ранены.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Чаривне, Железнодорожное, Юрковка, Заречное, Орехов, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка, Староукраинка, Малиновка, Каменское, Степногорск.

Поступило 46 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов

Днепропетровщина: вчера враг бил по Никопольскому району. Под обстрелы попали три громады - Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская. Без пострадавших.

Повреждено транспортное предприятие.

Харьковщина: на Слобожанском направлении в течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная и Гряниковка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Новоселовское.

Вчера в результате обстрела Волчанска повреждены по меньшей мере 4 частных дома и хозяйственные постройки.

Ночью в результате артиллерийского обстрела Волчанска Чугуевского района повреждено здание пожарно-спасательной части и 2 автомобиля спасателей.

Из с. Гряниковка Купянского района госпитализированы 41-летняя женщина и 51-летний мужчина с осколочными ранениями.

В с. Снежковка Изюмского района на противопехотной мине "Лепесток" подорвался и получил ранения местный житель, мужчина 40 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Николаевщина: вчера вечером враг наносил минометные удары по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них - Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Берислав, Зеленовка, Благовещенское, Инженерное, Херсон, Днепровское и Камышаны.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - 1 человек погиб, 6 - получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 88 человек.

В одном из населенных пунктов Дарьевской громады россияне атаковали бригаду энергетиков. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы. По предварительной информации, ранения получил один электрик.

Четверо пиротехников ГСЧС и гражданский гражданин подорвались на российской взрывчатке в селе Посад-Покровское. Травмированных спасателей госпитализировали. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

На противотанковой мине подорвался в поле местный житель, он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте