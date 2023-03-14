В России заявили о продлении зернового соглашения

Во вторник, 14 марта, в МИД России заявили, что зерновое соглашение продлено на 60 дней на прежних условиях﻿. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает Деловая столица.

"Наш заместитель министра (иностранных дел РФ Сергей Вершинин), ведущий это соглашение, вчера сделал заявление. Действительно, соглашение продлено, договорено, что оно продлено на 60 дней. Вновь подтвержден его пакетный характер" , – заявил Грушко.

По его словам, Москва будет настойчиво добиваться, чтобы обязательства, данные России "в части выполнения именно второго трека, а это снятие всех санкций – прямых и косвенных – для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки были выполнены".

Грушко отметил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ продолжается, "но очень медленно", потому что якобы создаются "искусственные препятствия, есть промедление".

Как известно, зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года и продлено на 120 дней в ноябре. Ее действие заканчивается на этой неделе – 18 марта. Украина выступает за продление соглашения сразу на год и предлагает расширить его действие на порт Николаева.