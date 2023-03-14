Шмыгаль: Все налоги, поступающие в бюджет, пойдут на оборону и безопасность

Все налоги, которые платят граждане и бизнес, будут идти на оборону и безопасность Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня на заседании Кабинета министров Украины мы представим План действий правительства на 2023 год" , - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти, а также наложит больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки исполнения.

"План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты" , - подчеркнул глава правительства.

Он сообщил, что, согласно плану действий, все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, "пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии".

Напомним, мы сообщали, что правительство обновит план мер по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС.