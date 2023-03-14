ЕС увеличил фонд, из которого финансирует оружие для Украины

Совет ЕС принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого выделяются средства для покупки оружия Украине, до 7,979 млрд евро до 2027 года, что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Европейский фонд мира стал неотъемлемой частью поддержки ЕС, направленной на укрепление мира и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение поднимает финансовый потолок Европейского фонда мира до более 7,9 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку их потребности продолжают расти" , - заявил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда страны ЕС решили увеличить общий финансовый потолок ЕФМ на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году и предусмотреть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе.

Совет ЕС также решил установить базовую финансовую сумму для общих расходов на военные учения ЕС по кризисному менеджменту 2023 года на уровне 5 млн евро и ввести большую гибкость в сборе и использовании финансовых взносов государств-членов и их использовании фондом.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мероприятий Совместной внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать мероприятия, направленные на укрепление потенциала стран, не являющихся членами ЕС, а также региональных и международных организаций в военных и оборонных вопросах.

ЕФМ является внебюджетным инструментом и изначально имел общий финансовый лимит в размере 5 миллиардов евро в ценах 2018 года на период 2021-2027 годов с ежегодными лимитами от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 миллиарда евро в 2027 году.

Благодаря ЕФМ ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны: Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

Напомним, в начале февраля Совет ЕС утвердил седьмой транш военной помощи для Украины за средства из European Peace Facility, а также выделение средств на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных.

На начало февраля 2023 года в ЕС оценивали общую военную помощь стран-членов для Украины в 12 млрд евро - как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.