Зеленский встретился с премьер-министром Исландии: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Они обсудили поддержку Украины и борьбу нашей страны против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время встречи была обсуждена работа по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

"Рассмотрели имплементацию украинской формулы мира. Также обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Акцентировал на перспективах использования опыта Исландии в сфере "зеленой" энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве" , - рассказал президент.

Зеленский поблагодарил Якобсдоттир и его народ за политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Кроме этого, были обсуждены вопросы ядерной безопасности, которую Россия ставит под угрозу.

По результатам встречи была подписана Совместная декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом.