Залужный: Оборона Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение

Залужный: Оборона Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение
Фото: Генштаб

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает, что оборона Бахмута сдерживает ворона и является ключевой для устойчивости всего фронта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в Facebook.

"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте.
Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта".

Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц, которые дают достойный отпор оккупантам.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении.
  • Все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты Бахмута.

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