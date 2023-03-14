Залужный: Оборона Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает, что оборона Бахмута сдерживает ворона и является ключевой для устойчивости всего фронта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в Facebook.

"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте.

Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта".

Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц, которые дают достойный отпор оккупантам.

Напомним: