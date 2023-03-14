В ВСУ рассказали, с чем связаны частые воздушные тревоги 14 марта

В ряде регионов Украины в течение 14 марта несколько раз звучали воздушные тревоги. Они связаны с активностью тактической авиации, опасностью применения баллистических ракет и взлетом МиГ-31, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Так, активность тактической авиации фиксировали на линии боевого столкновения, к которой относится и морское побережье, в частности Одесская и Николаевская области. На востоке тревоги были связаны с опасностью применения баллистических ракет — оперативно-тактических комплексов наземного базирования. Остальные тревоги связаны с взлетом Миг-31, который является носителем ракет "Кинжал".

"Ничего необычного не происходит. Противник делает это постоянно, каждый день атакует наши позиции по всей линии столкновения самолетами тактической авиации. И об этом каждый день есть в сводках. Враг наносит ракетно-бомбовые удары по нашим позициям, в том числе и противорадиолокационными ракетами" , — отметил Игнат.

По словам спикера, на юге сегодня, вероятно, выпустили ракеты Х-31, которые не сбиваются средствами ПВО. Им противодействуют иными способами обезвреживания.

"С самолета Су-24 они, вероятно, стреляли по средствам ПВО в Одесской области и ракеты не достигли своих целей, соответственно, не попали. В результате этого обломки одной из них попали в детский сад. Мы не можем сбивать такие цели зенитными средствами поражения. Ракета Х-31 — слишком скоростная ракета, которую мы могли сбить имеющимися средствами" , — рассказал спикер.

Обломки ракет в Одесской области повредили детский дом на побережье и несколько частных домов. Люди не пострадали.