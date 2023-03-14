Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС

Европейская комиссия во вторник утвердила реформу рынка электроэнергии, чтобы защитить граждан от внезапных скачков цен, ускорить использование возобновляемых источников энергии и сделать ЕС более энергонезависимым, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Более двух десятилетий структура рынка электроэнергии хорошо служила европейским компаниям и потребителям, позволяя им пользоваться преимуществами единого рынка. Однако энергетический кризис, вызванный нападением России на Украину, выявил ряд недостатков в текущей системе, которые необходимо было устранить" , - пояснила Симсон.

План Еврокомиссии направлен на постепенный отказ от использования газа в производстве электроэнергии после того, как из-за вторжения России в Украину цены стали нестабильными.

По словам Симсон, реформа будет направлена на то, чтобы сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочных рыночных цен. Реформа также ускорит внедрение возобновляемых источников энергии и улучшит защиту потребителей.

Предложение Еврокомиссии теперь рассмотрят Европарламент и государства-члены ЕС, прежде чем план можно будет превратить в серию законов, что займет не менее нескольких месяцев.

"Я действительно верю, что парламент и (государства-члены. - Ред.) готовы рассматривать это как приоритет. Это означает, что некоторые части этого предложения могут... помочь нам уже в следующем году" , - отметила Симсон.

В марте Симсон заявила, что Еврокомиссия предложит странам ЕС и дальше сокращать потребление газа на 15%.

Симсон также сообщила, что Украина примет участие в платформе стран Европейского Союза по совместной закупке газа.