Резников анонсировал создание корабельной коалиции
В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. На этот раз партнеры Украины помогут создать корабельную коалицию, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга в Одессе.
"Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, прежде была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией", — сказал министр обороны.
По его словам, благодаря сегодняшнему объявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, о том, что нам передадут минные тральщики, можно сказать, что сейчас образуется корабельная коалиция.
"Британия уже передала нам два таких минных тральщика, на них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии", — сообщил Резников.
Он также заявил, что к британским тральщикам присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов и Бельгии.
"Уже, по меньшей мере, 3 страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", — подчеркнул министр.