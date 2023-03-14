Резников анонсировал создание корабельной коалиции

В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. На этот раз партнеры Украины помогут создать корабельную коалицию, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга в Одессе.

"Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, прежде была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией" , — сказал министр обороны.

По его словам, благодаря сегодняшнему объявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, о том, что нам передадут минные тральщики, можно сказать, что сейчас образуется корабельная коалиция.

"Британия уже передала нам два таких минных тральщика, на них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии" , — сообщил Резников.

Он также заявил, что к британским тральщикам присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов и Бельгии.