Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия
Кабинет министров согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Мельничук сообщил, что правительство согласовало увольнение:
- Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
- Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
- Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.