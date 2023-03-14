Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия

Кабинет министров согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Мельничук сообщил, что правительство согласовало увольнение: