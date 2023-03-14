Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия

Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия
Фото: Facebook

Кабинет министров согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Мельничук сообщил, что правительство согласовало увольнение:

  • Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
  • Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
  • Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

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