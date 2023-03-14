Россияне рассказали свою версию инцидента с дроном США над Черным морем

Россияне утверждают, что сегодня, 14 марта, американский дрон якобы не сталкивался с российским истребителем, а упал в Черное море сам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

В ведомстве страны-агрессора заявили, что американский беспилотник MQ-9 Reaper, находясь над акваторией Черного моря вблизи оккупированного Крыма, якобы летел с выключенными транспондерами и "нарушал границы воздушного пространства для "специальной военной операции".

После этого оккупанты решили поднять в воздух свои истребители из состава дежурных по ПВО сил.

"В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (8:30 по киевскому времени - ред.) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали" , - добавляют в российском Минобороны.

Напомним, сегодня, 14 марта, над Черным морем истребитель россиян Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит.

Позже стало известно, что Госдеп США вызовет российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".