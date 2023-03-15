Перехваченный РФ американский беспилотник не был вооружен ракетами – NYT

Перехваченный российскими самолетами Су-27 разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США не нес на себе вооружения.﻿﻿ Сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники, сообщает Украинская правда.

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, хотя беспилотники, известные как Reapers, могут нести ракеты Hellfire, этот беспилотник не был вооружен и проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км – ред.) к юго-западу от Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

По словам источника NYT, беспилотник вылетел с авиабазы в Румынии утром 14 марта для выполнения плановой разведывательной миссии, которая обычно длится около 9-10 часов.

"Этот эпизод ошеломил американских военных, которые наблюдали за ним по видеосвязи с беспилотника в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии" , – пишет издание.

Ранее военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.



Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем - не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.

Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".

Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.