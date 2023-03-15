Аналитики: Сколько украинских территорий захватила РФ за месяц наступления

По данным Business Insider, со ссылкой на военных аналитиков, в феврале этого года Россия смогла захватить территорию, которая не превышает 0,04% площади Украины, сообщает Украинская правда.

Как пишет издание, американский Институт изучения войны посчитал, что за месяц наступления Россия захватила примерно 234 кв. км, что эквивалентно 0,039% территории Украины.

В то же время, сообщает Business Insider, по данным группы отслеживания War Mapper, РФ в феврале удалось увеличить площадь захваченных территорий на 85 кв. км, что примерно равно 0,01% украинской территории.

В комментарии изданию представители ISW заявили, что "обе цифры достаточно малы", а причиной их различия может быть незначительный просчет, хотя "обе они точно отражают ограниченность территориальных приобретений России".