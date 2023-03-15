ISW: Инцидент с американским БПЛА не приведет к конфликту между РФ и США

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не станет причиной прямого конфликта между США и Россией, убеждены аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Как известно, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов и потере беспилотника. В то же время Министерство обороны России заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".

Аналитики ISW убеждены, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

"Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту" , – отметили эксперты института.

В ISW отметили, что президенты США и РФ имеют полную свободу выбора относительно реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.