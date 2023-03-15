Moody’s снизило прогноз для всей банковской системы США до негативного

Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз для банковской системы США со стабильного до негативного, сообщает Новое время.

Такое решение стало следствием стремительного ухудшения операционной среды после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, сказано в сообщении агентства, которое приводит CNBC.

Понижая рейтинг всего сектора, агентство отметило экстраординарные действия, предпринятые для поддержки пострадавших банков. Но в его сообщении говорится, что другие учреждения с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.

"Банки США теперь также сталкиваются с резким ростом стоимости депозитов после нескольких лет низкой стоимости финансирования, что приведет к сокращению доходов банков, особенно тех, у которых большая доля активов с фиксированной процентной ставкой" , — сказано в сообщении.

Агентство также заявило, что ожидает, что экономика США впадет в рецессию в конце этого года, что еще больше окажет давление на отрасль.

Как сообщалось, 10 марта крупный банк для американских стартапов Silicon Valley Bank потерпел крах. Это стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank, что стало третьим по величине банкротством в истории банковского дела США.