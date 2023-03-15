"Долг Януковича": Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины

Верховный Суд Великобритании вынес решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Судьи решили, что Украине должно быть разрешено защищать иск в части принуждения, но только в той мере, в какой он основывается на принуждении вследствие предполагаемой угрозы применения силы со стороны России.

Возражения Украины о том, что облигации были выпущены с нарушением украинского законодательства, в частности, в обход бюджетных ограничений установленного потолка государственного долга, были отвергнуты.

Теперь Украина сможет защищать требование о выплате сумм по облигациям в судебном процессе в Высоком суде Лондона. Таким образом, дело возвращается в первую инстанцию, но только относительно аргументов Украины о принуждении к ссуде.

Это означает, что до финального решения суда Украина не должна платить выплаты по долгу.