Несколько стран хотят передать Украине МиГ-29 - правительство Польши

Представитель правительства Польши Петр Мюллер сказал, что Варшава получила "четкие заявления" от нескольких стран, желающих поставить Украине истребители МиГ-29.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Украинская правда.

При этом Мюллер не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил о готовности к совместной с Польшей передаче истребителей, если словацкое правительство примет соответствующее решение. Однако решение об этом задерживается из-за политической борьбы накануне досрочных выборов в сентябре.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что Польша может передать Украине истребители советских времен в ближайшие недели.

Среди других членов НАТО, у которых есть на вооружении истребители МиГ, - Болгария, Хорватия и Румыния.

Накануне Соединенные Штаты в очередной раз отметили, что не будут выступать против решения других государств передать Украине боевые самолеты.