Данилов: Кремль думает о переносе столицы РФ вглубь страны
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что процесс развала России необратим, об этом уже говорит даже Владимир Путин. Во время телемарафона он добавил, что сейчас в Москве ведутся переговоры о переносе столицы РФ вглубь страны, сообщает Зеркало недели.
Но это не единственные процессы, которые происходят в федерации, сказал секретарь СНБО.
"Россия фрагментируется, Россия не будет в тех границах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы — они уже идут", — заявил секретарь ведомства.