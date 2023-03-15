Данилов: Кремль думает о переносе столицы РФ вглубь страны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что процесс развала России необратим, об этом уже говорит даже Владимир Путин. Во время телемарафона он добавил, что сейчас в Москве ведутся переговоры о переносе столицы РФ вглубь страны, сообщает Зеркало недели.

Но это не единственные процессы, которые происходят в федерации, сказал секретарь СНБО.