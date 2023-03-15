Что пишут западные СМИ о столкновении Су-27 и MQ-9 Reaper

Российский военный самолет столкнулся с американским разведывательным беспилотником над Черным морем, повредив его пропеллер. Американские операторы были вынуждены затопить MQ-9 Reaper в международных водах, сообщили в Пентагоне. Это первый известный случай физического контакта между российскими и американскими военными за все время с начала вторжения России в Украину год назад, пишет New York Times, сообщает Зеркало недели.

«Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал горючее и пролетал перед MQ-9 в опрометчивой, опасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к непрофессионализму» , – заявили в Европейском командовании Армии США.

New York Times комментирует, что российская атака против американского беспилотника не обязательно была случайной. Потому что сброс топлива перед MQ-9 Reaper был, очевидно, умышленным российским действием. Но чиновники США сомневаются, что российский пилот хотел повредить пропеллер американского беспилотника. Потому что он мог утратить и свой СУ-27.

Wall Street Journal комментирует, что столкновение демонстрирует, насколько близко США и Россия действуют у зоны боевых действий. Хотя обе стороны пытаются избегать инцидентов, которые бы раздули напряжение между ними и расширили продолжающуюся войну в Украине.

«Хотя США предоставили Киеву военную помощь и технику на более 30 миллиардов долларов, а также разведывательные данные, они утверждают, что хотят избежать конфликта с Россией. Инцидент во вторник продемонстрировал, насколько сложно оказывать поддержку в войне, при этом избегая «непреднамеренной эскалации»» , – пишет издание.

Американские чиновники в сфере обороны и эксперты быстро указали нетипичную природу инцидента. В частности, секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл сказал The Hill, что не припоминает, чтобы что-то подобное происходило в течение предыдущего года. США и Россия постоянно перехватывают самолеты друг друга. В этом нет ничего нового.

К примеру, в 2023 году несколько таких случаев произошли в воздушном пространстве близ Аляски. Но старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Бекка Вассер объяснила, что уникальность вчерашнего инцидента как раз в том, что он произошел с американским беспилотником.

«Инцидент очень беспокоит, учитывая контекст, в котором он произошел. Но факт в том, что это была беспилотная платформа. И это, скорее всего, сократит шансы, что ситуация закипит» , – сказала Вассер The Hill.

«Мы не можем сейчас с горячей головой бросить наши страны в конфликт. Мы не можем позволить россиянам спровоцировать нас на что-то нерациональное. Речь идет не только о США, но и еще о 29 странах. Мы должны вести себя так, чтобы это не вовлекло НАТО и США в войну» , – сказал генерал и бывший заместитель командира Европейского командования Армии США Стивен Твитти.

Тем временем британское издание The Guardian усматривает эскалацию в поведении России. Издание признает, что Москва и Пекин и прежде «посылали сигналы» самолетам США в международном воздушном пространстве. Но уничтожение борта в небе – это тревожное изменение.

После российского вторжения в Украину в 2014 году Москва неоднократно прибегала к разным опасным действиям в небе. К примеру, в 2017 году Су-27 пролетел опасно близко к разведывательному самолету RC-135 Rivet Joint. В следующем же году российские боевые самолеты пролетели перед носом американского EP-3. В 2020-м Су-27 пролетел прямо перед американским бомбардировщиком B-52.

«Инцидент во вторник более серьезный, потому что привел к столкновению и аварийному приземлению в море» , – пишет издание, допуская, что это могло произойти из-за ошибки российского пилота. Но в аналитическом центре RAND считают, что нельзя исключать версию об умышленном столкновении с MQ-9.

Какой будет реакция?

Newsweek цитирует бывшего генерала Армии США Марка Хартлинга, допускающего увеличение присутствия НАТО в Черном море.

«Возможно, это бы﻿ла большая ошибка российского пилота. Будет осуждение и демарш со стороны США. Беспилотники не будут летать сами. А американская авиация и авиация НАТО увеличит свое присутствие в Черном море в ближайшие часы» , - считает Хартлинг.

The Telegraph сомневается, что США пойдут на какие-либо действия, которые потенциально могли бы дестабилизировать и без того напряженную ситуацию с Россией.

«Однако, Вашингтон может наказать Россию, предоставив Украине еще больший доступ к разведывательным продуктам, собранным беспилотниками вроде MQ-9 над Черным морем» , – допускает британское издание.

Financial Times отмечает реакцию политических кругов в США на столкновение российского Су-27 с американским беспилотником. В понедельник губернатор Флориды и потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что поддержка Украины в войне не относится к «ключевым национальным интересам» Америки.