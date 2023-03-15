Остин сказал, сколько танков пообещали передать Украине в рамках коалиции
По состоянию на сегодняшний день девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед десятым заседанием в формате "Рамштайн" 15 марта.
"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, в том числе более девяти бригад по танкам и другой бронетехнике", — заявил глава Пентагона.
"Коалиция стран, пообещавших предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", — подчеркнул Остин.
Глава Пентагона не уточнил, о каких странах идет речь.
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что танки Leopard 2A6, обещанные ФРГ и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.