Остин сказал, сколько танков пообещали передать Украине в рамках коалиции

По состоянию на сегодняшний день девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед десятым заседанием в формате "Рамштайн" 15 марта.

"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, в том числе более девяти бригад по танкам и другой бронетехнике" , — заявил глава Пентагона.

"Коалиция стран, пообещавших предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard" , — подчеркнул Остин.

Глава Пентагона не уточнил, о каких странах идет речь.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что танки Leopard 2A6, обещанные ФРГ и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.