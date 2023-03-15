Зеленский уволил Марченко, Гайдая и Гамалия с должностей руководителей ОГА
Президент Владимир Зеленский своим указами уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят указы на сайте президента.
В указах говорится об увольнении:
- Сергея Гайдая с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
- Максима Марченко с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
- Сергея Гамалия с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
Предыстория:
14 марта Кабинет министров согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.