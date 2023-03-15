Зеленский уволил Марченко, Гайдая и Гамалия с должностей руководителей ОГА

Зеленский уволил Марченко, Гайдая и Гамалия с должностей руководителей ОГА
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский своим указами уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы на сайте президента.

В указах говорится об увольнении:

  • Сергея Гайдая с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
  • Максима Марченко с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
  • Сергея Гамалия с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Предыстория:

14 марта Кабинет министров согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.

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