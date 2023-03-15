Шуляк рассказала о сроках получения компенсации за разрушенное жилье

Все представленные информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье автоматически станут заявлениями на компенсацию после заработки принятого законопроекта №7198. Будут рассматривать их в кратчайшие сроки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире Украинского радио.

Специальные комиссии при органах местного самоуправления будут проверять заявления в течение 30 дней с момента их поступления.

"Комиссия должна принять документы от лица, проверить право собственности. Если документов нет, комиссия имеет право по закону обращаться в другие органы власти, чтобы истребовать документы и помочь их собрать. Когда есть правоучредительные документы, есть стоимость на компенсацию, комиссия организует техническое обследование для подтверждения, что дом полностью разрушен и не подлежит восстановлению или можно делать текущий ремонт" , - пояснила Шуляк.

Она добавила, что у этих процедур комиссия имеет определенное время: 30 дней с момента поступления заявления на компенсацию до момента, когда выписывается сертификат. Поэтому в областях, где больше повреждений жилья, на комиссии будет наибольшая нагрузка.

Также Шуляк напомнила, что подавать заявление можно не только через "Дію" и ЦПАУ.

"Есть возможность помочь собрать такие заявления на компенсацию людям и через нотариусов. Будут привлекаться к этому процессу и Центры социальной защиты. Комиссия будет здесь больше организационным штабом" , - добавила Шуляк.

По ее словам, комиссия не сможет проводить техническое обследование или влиять на очередность предоставления компенсаций.