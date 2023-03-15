Резников поделился мнением после очередного "Рамштайна"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что итоги очередного заседания в формате "Рамштайн" вселяют в него оптимизм, сообщает Европейская правда.

Об этом Резников написал в своем Twitter.

"Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака" , - написал глава Минобороны Украины.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство, а также выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы".

#Ramstein 10 inspires optimism:strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Перед началом заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по состоянию на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

Он также сообщил, что на заседании в формате "Рамштайн" государства-участники будут размышлять, как инновационно решить проблему производства боеприпасов для Украины.