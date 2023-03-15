Остин рассказал, что сказал Шойгу после инцидента с беспилотником

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в телефонном разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия обязана управлять своими военными самолетами безопасно и профессионально, сообщает Европейская правда.

Об этом Остин заявил на брифинге после очередного заседания в формате "Рамштайн".

"Я только что провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом" , - заявил министр обороны США.

Остин добавил, что Россия обязана управлять своей военной авиацией в безопасной и профессиональной манере.

Минобороны РФ сообщило ранее в среду о телефонном разговоре Шойгу и Остина без дополнительных подробностей.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения при столкновении с MQ-9.