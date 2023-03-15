Министр культуры: Почаевскую лавру планируют забрать у УПЦ МП

В Украине начали процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП уже завершился, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории Лавры" , - рассказал министр.

По его словам, наместник монастыря УПЦ МП на территории Почаевской лавры митрополит Владимир не допустил представителей заповедника в церковь. Поэтому будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

"В Почаевской лавре этот процесс (возврат государству - ред.) начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины" , - уточнил Ткаченко.

Напомним, ранее стало известно, что монахов УПЦ МП обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта, поскольку аренду продлевать не планируют.