В Раде анонсировали визит делегации в США для лоббирования передачи самолетов

Украина готовит визит парламентской делегации в Соединенные Штаты во главе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Делегация будет лоббировать вопрос передачи истребителей F-16, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Мы много работаем с Конгрессом США, поскольку там сейчас активно двухпартийно давят на Администрацию президента, чтобы Украине наконец предоставили истребители F-16" , - заявил он.

По словам Арахамии, вчера группа сенаторов от обеих партий сделали заявление о предоставлении Украине самолетов.

"В ближайшее время мы планируем визит нашей парламентской делегации в США, чтобы завершить этот сценарий давления и получить разрешение как Пентагона, так и Госдепартамента о предоставлении нам боевых самолетов. Сейчас мы видим, что решение в конце концов будет принято. В дальнейшем также будет решение логистических и инфраструктурных вопросов и вопрос обучения наших пилотов" , - заявил нардеп.

Он добавил, что в состав делегации войдут представители фракций и групп Рады, а возглавит ее Стефанчук.

Напомним, ранее президент США Джо Байден отказался предоставлять истребители F-16 Украине.

Позже группа американских конгрессменов призвала лидера США изменить свою позицию начать передачу Украине истребителей.

При этом премьер Нидерландов Марк Рютте отмечал, что передача Украине истребителей F-16 будет следующим шагом, поскольку пока многие страны затрудняются из-за позиции США.