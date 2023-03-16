В 35 регионах РФ начали активно рассылать повестки – правозащитник

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что военкоматы 35 регионов России начали активно рассылать повестки местным жителям, сообщает Украинская правда.

Чиков привел список 35-ти регионов, где рассылают повестки. Среди них - Москва, Петербург, Ленинградская, Московская, Белгородская и Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский и Краснодарский края.



Откуда у Чикова эти данные, он не объяснил, но, по его оценкам, о второй волне мобилизации речь пока не идет.

"Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликовано" , - заявил правозащитник .

"Новая газета Европа" подтвердила, что повестки раздают в Москве. Одну из них с требованием "явиться для уточнения документов воинского учета" попытались вручить корреспонденту издания.

Ранее власти российских регионов заявили, что повестки рассылают для "актуализации данных воинского учета" или приглашения на военные сборы.

В Кремле это назвали "обычной практикой", отметив, что у них нет "никаких обсуждений" относительно новой волны мобилизации.