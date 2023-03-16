Британская разведка объяснила, зачем армия РФ "вцепилось" в Угледар

Министерство обороны России стремится добиться успеха в Угледаре Донецкой области, чтобы конкурировать с достижениями "Частной военной компании Вагнера". Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

"За последнюю неделю попытки россиян штурмовать город Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев" , — говорят в министерстве.

Как отмечается, одним из факторов больших потерь РФ на этом направлении стало успешное принятие Украиной на вооружение дистанционных противоброневых минных систем. По данным британской разведки, в некоторых случаях Украина запускала мины позади наступавших российских подразделений, вызывая беспорядок, когда российская техника пыталась отойти.

Минобороны считает, что единственного последнего заметного тактического успеха Россия достигла на Бахмутском направлении, где доминируют силы ППК "Вагнер", у которой сейчас публичный конфликт с Министерством обороны России.