Глава Rheinmetall назвал сроки принятия решения о строительстве завода в Украине

Ожидается, что решение о строительстве танкового завода Rheinmetall в Украине будет принято в течение двух месяцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Bild.

"Мы предполагаем, что это решение, вероятно, будет принято в ближайшие два месяца" , - заявил Паппергер.

Как отметил глава концерна, планы Rheinmetall по производству боевых танков Panther в Украине уже были представлены ответственным министерствам. Украина обязуется построить завод, после чего концерн возьмет на себя производство.

Напомним, что Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине. По словам Паппергера, завод мог бы выпускать до 400 немецких танков Panther в год.