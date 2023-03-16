Комбата 46 бригады понижают в должности после интервью WP

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post", сообщает Украинская правда.

Как отметили собеседники УП, решение о понижении "Купола" в должности было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским.

В ответ на такой шаг "Купол" написал рапорт на увольнение.

По данным издания, это не первый случай перевода в 46 бригаде после коммуникации с прессой.

Сержанта ДШВ Александра Погребиского после интервью "Украинской правде" об обстановке в Соледаре, из которого в январе 2023 года выходила украинская армия, перевели из боевого подразделения в учебный центр ДШВ, на должность главного инструктора роты.

"Не любят правду военные руководители и не хотят решать системные проблемы" , – отмечают собеседники УП.

Командир "Купол" был одним из собеседников издания "The Washington Post", которое в результате разговоров написало, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия, якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.