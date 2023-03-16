Генштаб: Россия готовится возобновить наступление на Угледар

Россия продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки.

Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области".

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищина, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменское и Спорное. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крохмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка - Луганской.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Ивановского и Григорьевки. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Григорьевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Запорожье; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Зимовник и Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, которая загружена пшеницей.

Продолжается принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области. Так, в городе Токмак российские оккупационные "власти" вместе с представителями российской ФСБ угрожают местным украинцам, которые отказались от получения паспортов граждан РФ, вывозом их детей в восточные регионы РФ. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.