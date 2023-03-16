Нетаньяху рассказал, почему Израиль не может предоставить вооружение Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не может предоставить вооружение украинским военным из-за давних договоренностей с Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его заявление на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем после их переговоров в Берлине.

Он напомнил, что несколько лет назад между Израилем и РФ была заключена договоренность. Тогда стороны пришли к согласию, что израильские и российские пилоты летают рядом вблизи сирийского воздушного пространства. Это предотвращает открытие Ираном "третьего фронта" для Израиля.

"Но в рамках этих ограничений, в рамках этих соображений мы стараемся оказывать гуманитарную и оборонную поддержку Украине, которая проходит также пока мы здесь говорим" , - рассказал он.

При этом Нетаньяху напомнил, что Израиль пытается помогать Украине гуманитарно.

"Мы поддерживаем Украину не только гуманитарными средствами, но также оказываем помощь в гражданской обороне" , – сказал он.

Речь идет о системах раннего предупреждения. По его словам, у Израиля есть в этой области современные разработки, которые позволят сделать так, чтобы при угрозе воздушного удара "не вся страна или не целый регион бежали в бомбоубежища".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине.

Напомним, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Израиле рассматривается вопрос предоставления Украине "других видов помощи". Кроме гуманитарной, в том числе и военной.