Сунак: Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет правительство Великобритании.

По его словам, данный вопрос был обсужден с президентом Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в четверг, 16 февраля.

"Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования" , - сказал Сунак.

Он также заявил, что Великобритания и дальше будет продолжать оказывать военную помощь Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

Добавим, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что настал черед подготовки украинских морских пехотинцев в Британии.