В Раде предложили упростить процедуру ввоза гуманитарной помощи
Народные депутаты внесли в Верховную раду законопроект, которым предлагается упростить процедуру ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит пояснительная записка к документу.
Авторы законопроекта отмечают, что необходимость упрощения процедуры ввоза гуманитарной помощи возникла, поскольку соответствующее постановление Кабмина не действует на практике. Его положения не согласовываются с законом "О гуманитарной помощи", который был утвержден еще в 1999 году.
Главной целью инициативы является изменения в закон, которые будут соответствовать военному положению в Украине.
В частности, парламентарии предлагают:
- согласовать отдельные сроки и процедуры с учетом войны;
- закрепить полномочия Кабмина на установление упрощенного порядка признания товаров гуманитарной помощью;
- создать правовые основания для расширения перечня получателей гуманитарной помощи в условиях военного положения;
- урегулировать вопрос правового статуса транспортных средств, которые признают гуманитарной помощью;
- усовершенствовать порядок предоставления гумпомощи другим государствам;
- отменить обязательную ежемесячную отчетность о поступлении и распределении гуманитарной помощи до того, как будет введена возможность предоставления соответствующих документов в электронной форме.
Напомним, ранее Израиль анонсировал расширение гуманитарной помощи Украине.