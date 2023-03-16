В Раде предложили упростить процедуру ввоза гуманитарной помощи

Народные депутаты внесли в Верховную раду законопроект, которым предлагается упростить процедуру ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пояснительная записка к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что необходимость упрощения процедуры ввоза гуманитарной помощи возникла, поскольку соответствующее постановление Кабмина не действует на практике. Его положения не согласовываются с законом "О гуманитарной помощи", который был утвержден еще в 1999 году.

Главной целью инициативы является изменения в закон, которые будут соответствовать военному положению в Украине.

В частности, парламентарии предлагают:

согласовать отдельные сроки и процедуры с учетом войны;

закрепить полномочия Кабмина на установление упрощенного порядка признания товаров гуманитарной помощью;

создать правовые основания для расширения перечня получателей гуманитарной помощи в условиях военного положения;

урегулировать вопрос правового статуса транспортных средств, которые признают гуманитарной помощью;

усовершенствовать порядок предоставления гумпомощи другим государствам;

отменить обязательную ежемесячную отчетность о поступлении и распределении гуманитарной помощи до того, как будет введена возможность предоставления соответствующих документов в электронной форме.

Напомним, ранее Израиль анонсировал расширение гуманитарной помощи Украине.