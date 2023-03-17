ISW: Пригожин придумал кремлевский заговор против себя

Военные аналитики из Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы показать собственную значимость на внутриполитическом уровне России, сообщает Украинская правда.

Российская Федеральная служба государственной безопасности (ФСБ), похоже, пытается проникнуть на российскую оборонно-промышленную базу способом, напоминающим взаимодействие КГБ с советским военным ведомством.

Соответственно это свидетельствует, что ФСБ не доверяет российскому военному руководству и проводит проверки российской техники и закупки оснащения.

Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил запрос от прессы, который разоблачает сговор президента России Владимира Путина и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с целью подорвать и "нейтрализовать" группу "Вагнер".

Пресс-служба Пригожина опубликовала 16 марта якобы запрос на комментарий от российского издания, которое спрашивало, знал ли Пригожин о якобы обсуждении между Путиным и Патрушевым относительно будущего Вагнера.

В пресс-комментарии утверждается, что информация об этих обсуждениях недавно распространилась в российском и украинском Telegram-каналах, и утверждается, что Патрушев сказал Путину, что от Вагнера "ничего не останется" через "полтора-два месяца".

Пригожин опубликовал аудиозапись в ответ на заявленный комментарий для прессы, в котором заявил, что не слышал о подобных переговорах и не видел спекуляций по этому поводу в телеграм-каналах. Он отметил, что российские спецслужбы должны заниматься обезвреживанием угроз России, откуда бы они ни исходили.

ISW не нашел никакой информации, которая бы свидетельствовала о том, что эти переговоры состоялись, а также не зафиксировал никаких спекуляций в российском информационном пространстве на эту тему.

В институте отмечают, что отсутствие внешнего подтверждения по этому поводу наводит на мысль, что Пригожин сфабриковал сообщение об этом якобы сговоре, чтобы провести несколько информационных операций от имени "Вагнера" и собственной репутации.

Аналитики предполагают: похоже, Пригожин тщательно создает информационные условия, чтобы обвинить Патрушева в неудачах "Вагнера" и потенциальных репрессиях против ЧВК, а также представить вымышленный сценарий, согласно которому "Вагнер" представляет прямую угрозу на внутриполитическом уровне России.

"Эти усилия, похоже, являются дальнейшим этапом кампании Пригожина против российского военного истеблишмента, а Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина после его скоординированных информационных кампаний против Министерства обороны и Генерального штаба России" , - говорится в обзоре института.

В отчете ISW анализируют выступление российского диктатора, который убеждал россиян "в экономической устойчивости" РФ. Путин попытался заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий, что, вероятно, является частью усилий Кремля по подготовке россиян к затяжной войне.

Он утверждал, что якобы экономическая устойчивость России опровергла прогнозы западных аналитиков, которые предсказывали пустые полки магазинов и массовый дефицит товаров в России из-за западных санкций.

Эксперты предполагают, что Путин, вероятно, пытался успокоить российскую общественность, поскольку Кремль все чаще дает понять россиянам, что намерен вести затяжную войну в Украине и неявно обрекает российскую экономику на неопределенный период жестких западных санкций.

Кроме того, по их мнению, Кремль также, вероятно, пытается заверить российскую общественность, что производство, связанное с войной, не окажет негативного влияния на остальную часть российской экономики, поскольку российские чиновники продолжают усилия, направленные на постепенную мобилизацию большей части российского ОПК.

Основные выводы за 16 марта института о боевых действиях: