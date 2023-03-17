Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 760 оккупантов, 13 ББМ и вертолет

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 760 оккупантов, 13 ББМ и вертолет
Фото: Генштаб ВСУ

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 163 320 солдат, 3 506 танков, 6 823 ББМ и 290 вертолетов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 163 320 (+760) человек ликвидировано,
  • танков – 3 506 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 823 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 2 552 (+13) ед,
  • РСЗО – 504 (+1) ед,
  • средств ПВО – 265 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 145 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 907 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 401 (+7) ед,
  • специальной техники – 258 (+1) ед.

Данные уточняются.

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