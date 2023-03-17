Американцы запустили другой беспилотник над Черным морем - СМИ

По данным издания "Крым.Реалии", США направили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией украинского Крыма. По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.

БПЛА зашел в акваторию Черного моря - несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии.

Сообщается, что беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.