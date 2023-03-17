Нардеп от "Евросолидарности" Забродский слагает мандат

Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский написал заявление о сложении депутатского мандата, сообщил нардеп Ярослав Юрчишин﻿, сообщает Украинская правда.

В подтверждение своих слов Юрчишин обнародовал заявление Забродского.

В настоящее время на сайте Верховной Рады опубликован проект постановления о досрочном прекращении полномочий Забродского.

Михаил Забродский - генерал-лейтенант ЗСУ, Народный депутат Украины 9 созыва от Евросолидарности. Командующий Десантно-штурмовых войск (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.