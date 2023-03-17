Шойгу наградил российских летчиков за американский беспилотник

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями экипаж Су-27, действия которого, по данным Пентагона, повлекли за собой падение в Черное море дрона США MQ-9 Reaper, сообщает Деловая столица.

В представлении к награде говорится, что пилоты "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения специальной военной операции".

В ведомстве Шойгу утверждают, что БПЛА якобы летел с выключенными транспондерами и реактивный СУ-27 приблизился к нему "в целях идентификации". После этого MQ-9 Reaper потерял управление и упал в воду, говорится в сообщении.

По данным Пентагона, российский летчик намеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и задел его пропеллер. 16 марта американское командование в Европе опубликовало видео, подтверждающее это.