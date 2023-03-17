Из плена в Сирии вернули украинских женщин и детей — ГУР

Сотрудники ГУР Минобороны Украины провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, удерживаемых в ужасных условиях на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В частности, военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей.

Сегодня ночью они пересекли государственную границу Украины.

В ГУР заявили, что даже в условиях агрессивной войны РФ Украина «не забывает своих граждан в беде и придет на помощь в любой точке земного шара».