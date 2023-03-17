Трейдеры создают флот супертанкеров для поставки нефти из США в ЕС

По информации Bloomberg, в этом месяце Европа собирается импортировать рекордное количество американской нефти, все больше полагаясь на крупные танкеры, поскольку санкции против нефти РФ меняют мировые торговые пути, сообщает Зеркало недели.

Согласно данным отслеживания танкеров, в марте из побережья США прибудут суда, которые будут перевозить до 1,84 миллиона баррелей в день. Между тем, меньшие танкеры становятся все более дорогими, и их чаще бронируют для транспортировки российской нефти в Азию.

Торговый бум является еще одним последствием войны России против Украины и санкций. Это, вероятно, делает флот танкеров менее эффективным, тем самым подрывая общее предложение танкеров, транспортирующих примерно 40% мировой нефти.

Всего 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax должны прибыть в Европу в этом месяце. Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около 1 миллиона.

Обычно для перевозки используют даже меньшие танкеры, известные как Афрамакс, вместимостью около 700 тысяч баррелей. Отчасти это связано с тем, что в Европе есть лишь несколько портов, способных принимать супертанкеры, обычно зарезервированные для самых длинных путешествий.

Однако сегодня танкеры Афрамакс дефицитны, поскольку трейдеры бронируют суда для перевозки все большего количества российской нефти в Азию. Крупные импортеры, такие как Китай и Индия, забирают большие объемы, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций против РФ.

В результате этого, нанять крупнейшие танкеры для транспортировки нефти из США в Роттердам стало относительно дешево. По словам аналитика Виктора Катона, для супертанкера эта стоимость составляет около $2,70 за баррель нефти. Для танкера Афрамакс на том же маршруте она составляет около 8,50 долларов за баррель.

Кроме того, все больше американских танкеров класса Suezmax прибывают в Европу частично заполненными, поскольку это все еще более дешевый вариант, чем бронирование танкеров Афрамакс на основе цены за баррель. Все больше американских грузов также разгружаются в нескольких европейских портах, поскольку есть разные покупатели.