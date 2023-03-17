Зеленский собирал Ставку: рассмотрели ситуацию в самых сложных точках фронта

В пятницу 17 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис президента.

Сообщается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе.

Кроме того, участников заседания проинформировали о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.

Указывается, что также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.