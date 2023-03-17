Может ли новый LG G3 стать лучшим телевизором 2023 года

LG объявила о запуске линейки 4K OLED-телевизоров G3, а также указала, что предварительные заказы на них принимает с 6 марта 2023 года, обеспечив отгрузку в конце месяца. В этот же период они будут доступны у других продавцов. OLED-телевизоры бренда всегда занимали верхние позиции в рейтингах лучших моделей, и новое поколение также претендует на лидерство.

Какие характеристики позволят им считаться самыми премиальными в 2023 году ― узнаете из статьи.

Дизайн LG G3

Предыдущее поколение G2 относилось к серии Gallery, в новых телевизорах компания отошла от такого брендинга. Однако дизайн премиум-класса сохранился, и его не найти в других устройствах. Теперь это One Wall Design.

Экран обрамляет гладкая металлическая рамка. Конструкция крепления отличается нулевым зазором, поэтому он прилегает к стене так плотно, как вы не увидите больше нигде.

Панель оборудована четырьмя входами HDMI 2.1. Для комфортного просмотра она покрыта антибликовым слоем. С технологией WOLED владельцы телевизоров могут не беспокоиться о выгорании пикселей, как минимум, 5 лет. Серия также включает интеграцию со звуковыми панелями, выход для саундбара, Wi-Fi для быстрого соединения с внешним устройством.

Производительность модели

За выполнение функций в G3 отвечает новый процессор Alpha 9 Gen 6. Он позволяет использовать достижения искусственного интеллекта ― технологии:

Dynamic Tone Mapping Pro;

HDR Expression Enhancer;

Brightness Booster Max;

AI Picture Pro;

AI Sound Pro;

персонализацию настроек картинки.

Благодаря технологии OLED Dynamic Tone Mapping Pro качество изображения контента с высоким динамическим диапазоном (HDR) значительно улучшается. Ее алгоритмы делят кадр на 20000 блоков, после чего каждый из них оптимизируют в режиме реального времени.

HDR Expression Enhancer ― технология, которая использует машинное обучение, чтобы повысить резкость в наиболее значимых местах изображения, например, на лице.