Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2023

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает ряд расходов госбюджета на текущий год, сообщает Новое время.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2023 год.

Карточка законопроекта с подписью президента опубликована на сайте парламента.

Документ увеличивает расходы и предоставление кредитов специального фонда госбюджета за счет грантов и помощи от партеров (445,6 млн грн) более чем на 5,5 млрд грн, осуществление дополнительных внешних заимствований (3,84 млрд грн) и возврат средств, предоставленных Минэкономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1,27 млрд грн).

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета на:

1, 35 млрд грн на реконструкцию и модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);

на реконструкцию и модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове); 1,12 млрд грн на программу восстановления мостов;

на программу восстановления мостов; 1,28 млрд грн на гранты для малого и микро-бизнеса из сферы переработки;

на гранты для малого и микро-бизнеса из сферы переработки; 1,094 млрд грн на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;

на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе; 365,7 млн грн — Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Также законопроект предусматривает 79,9 млн грн на закупку оборудования для больниц и 285 млн. грн. на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы.

Кроме того, закон предусматривает передачу Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд грн) в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и новые направления использования средств Фонда: строительство жилья для потерявших его, компенсации за уничтоженное жилье и возможность восстановления военной инфраструктуры.

Дополнительным источником наполнения Фонда ликвидации последствий станет продажа активов российских олигархов по закону О санкциях.

В то же время документ предоставляет возможность компенсации владельцам морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией.

В качестве источника выплат Кабмин сможет использовать средства Дорожного фонда.

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год. На национальную безопасность и оборону было предусмотрено 1,1 трлн (50% всего бюджета). Дефицит заложили в размере 38 млрд долларов.

В феврале 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по увеличению расходов бюджета на 5,5 млрд грн.