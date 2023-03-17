Санду заявила, что для Молдовы нет угрозы от РФ, пока защищается Украина

Президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает Российская Федерация до тех пор, пока Украина дает отпор государству-агрессору, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет NewsMaker.

Во время выступления на заседании парламента 17 марта она обратилась к депутатам с призывом поставить Евроинтеграцию выше собственных интересов. Кроме этого, она раскритиковала внешнюю политику России в отношении Молдовы.

"От Кремля исходят только угрозы, эмбарго и шантаж" , - сказала Санду.

Она также заявила, что Молдова сама по себе "слаба и уязвима", однако пока Украина защищается от вторжения России, для ее страны нет угрозы войны.

"Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире. Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не сможет войти в ЕС. Но это не иллюзия. Как бы вы ни были разочарованы, мы не переставили верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех для целей - будущего наших детей и страны" , - сказала Санду.

Напомним, в Молдове отмечалось, что непосредственной военной опасности для страны пока нет, но РФ ведет гибридную войну.

Кроме того, расследователи сообщали, что Россия разработала стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит.