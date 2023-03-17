Кулеба поприветствовал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение министра в Twitter.
"Колеса правосудия вращаются: Я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей", - написал он.
Министр подчеркнул, что международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления.
Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.
Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.