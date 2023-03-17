В МИД РФ отреагировали на ордер на арест Путина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кремль не будет выполнять решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче трибуналу президента России Владимира Путина, сообщает Деловая столица.

Об этом Захарова заявила на брифинге со ссылкой на Telegram-канал российской чиновницы.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны" , — сказала она.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу, 17 марта, издала ордера на арест Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине. Кроме того, ордер выдан на арест уполномоченной по вопросам прав ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По предварительной информации, Путин несет ответственность за незаконное перемещение и депортацию населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в Россию. Преступления были совершены на оккупированных территориях, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года.

Примечательно, что российские пропагандисты сами опубликовали видео, на котором хозяин Кремля встречался с детским омбудсменом РФ. Львова-Белова тогда заявила, что усыновила 15-летнего подростка из захваченного Мариуполя Донецкой области благодаря хозяину Кремля.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец ранее напоминал, что в принудительной депортации украинских детей принимает участие высшее военно-политическое руководство Российской Федерации.